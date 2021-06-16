Ağrı Belediyesi’nde çalışan işçiler, Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın maaşlarına yaptığı bin liralık zammı duyunca, belediye binası önünde havai fişek patlatarak alanı bayram yerine çevirdi.

Ağrı Belediyesi ile yetkili sendika Hizmet-İş Sendikası arasında belediye binası önünde düzenlenen törenle toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Düzenlenen imza törenine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet-İş Sendikası Ağrı il temsilcileri ile belediye işçileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan imza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, sendika temsilcileri ile belediye arasında yaklaşık 15 gün süren müzakereler sonucunda ortak bir kararla işçilerin maaşına yapılan zamdan dolayı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a teşekkür etti.

Ağrı Belediyesi önünde işçiler bayram sevinci yaşadı VİDEO

"İŞÇİLERİN KİMSEYE İHTİYACI YOK"

Ardından işçilerin tezahüratları eşliğinde kürsüde konuşan Belediye Başkanı Sayan, göreve geldikleri süre içerisinde kentte yaptıkları hizmetleri anlattı. Yapılan toplu iş sözleşmesinin önceki yetkili sendika ile yaşanan bazı sorunlar nedeni ile gecikmelide olsa olumlu bir şekilde sonuçlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayan, “İşçilerin hiç kimseye ihtiyacı yok. Ben bir belediye başkanı olarak işçi kardeşlerimin yanındayım. Dolayısıyla bazılarının süslü püslü laflarına inanmayın. Verilebilecek ne varsa vermeye hazırız. İşçi kardeşlerime gereken bütün hizmeti ve çalışmayı yaparız. Siz de ona göre hem kendi geleceğiniz hem de çocuklarınızın geleceği için sendikal faaliyetlerde bulununca sadece sendikanın sizden faydalandığı değil sizlerin de faydalandığı bir sistem kurun. Bu sistem üzerinden kendi haklarınızı savunun. Biz de elimizden gelen çabayı gayreti sarf edelim ve belediyemiz ile ülkemizin imkânları doğrultusunda gereken katkıyı yapalım. Hiçbir zaman sizin sofranızdaki ekmeğinize göz diken olmadık. Her zaman size nasıl fayda sağlarız diye diye gayret sarf ediyoruz. Bu gün burada net bin lira maaşlarınıza zam yapıyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Sayan, ayrıca gelecek yıl içinde yapılacak asgari ücret zammına göre gerekli görüldüğü takdirde ek bir sözleşme ile işçilere yeni bir zam daha yapacaklarının sözünü verdi. Yapılan konuşmalar ve toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından belediye önünü bayram alanına çeviren işçiler, Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte halay çekerek eğlendi.