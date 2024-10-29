Ağrı Dağı zirvesinde 'Cumhuriyet' coşkusu

İHA

Yurt genelinde 29 Ekim etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor...

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

CUMHURİYET İÇİN TIRMANDILAR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönünü nedeniyle bir araya gelen 35 dağcı, bayram sevincini zirve tırmanışıyla taçlandırmak için Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na doğru tırmanışa geçti.

TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDILAR

Hava şartlarının zorlamasına rağmen zirve tırmanışını tamamlayan grup, zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı.