Ağrı Dağı'nda nisan ayının son günlerinde kayak yaptılar Terörden temizlenen bölgelerde kar yağışının kendini göstermesinin ardından kayakseverler dağa tırmanarak kayak keyfini çıkardı.

İHA

Türkiye bir yandan da terörle mücadelesine devam ediyor.

Başarılı operasyonlarla terör mensuplarının inlerine girerek nefes alacak alan bırakılmadı.

Yapılan başarılı operasyonların ardından terör bölgeleri turistik alan olarak ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Dağcılar terörden temizlenen bölgede kaydı

Terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu zirvesinde ağırladı.

Zirveye çıkan dağcılar bahar ayında karla kaplı olan zirvede kayak yaparak hem zirvenin hem de doğanın tadını çıkardı.

Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normalleri altına düştü.

Kar yağışı etkisini gösterdi

Beklenen sıcak havaların gelmemesiyle birlikte kentin birçok noktasında kar yağışı da görülmeye başlandı.

Yağışların etkisini gösterdiği illerden biri de Ağrı Dağı oldu.

Kuvvetli yağmur sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı ve kent merkezini 29 Nisan tarihinde beyaza bürüdü.

Nisan ayının son günlerine kar sürpriziyle uyanan Ağrı Dağı yeniden beyaz örtüyü yeniden giydi.