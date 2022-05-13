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    Ağrı Dağı'ndaki 80 günlük operasyondan yeni görüntüler

    Ağrı Dağı'ndaki 80 günlük operasyondan yeni görüntüler

    TSK'nın 80 gün süren ve 11 teröristin öldürüldüğü Ağrı Dağı'ndaki operasyonunda, teröristlerin teslim olması için Mehmetçik Türkçe ve Kürtçe teslim ol çağrısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 18:15
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) uzun süredir devam eden Eren-Kış Operasyonları kapsamında Ağrı Dağı'ndaki yapılanmayı ortadan kaldırmak için büyük bir mücadeleye girişti.

    Bölgede edinilen istihbarat bilgileri ve keşiflerle teröristlerin bulunduğu inler tek tek tespit edildi.

    Ağrı Dağı'ndaki 80 günlük operasyondan yeni görüntüler VİDEO

    Kilometrelerce yol yapıldı

    Büyük ve ulaşılması güç mağaralara sığınan teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

    Bu kapsamda kilometrelerce yol yapıldı, dedektörlerle mağara girişleri tespit edildi.

    Ağrı Dağı ndaki 80 günlük operasyondan yeni görüntüler #1

    11 terörist öldürüldü

    Tespit edilen girişler iş makinaları yardımıyla açılırken çıkan çatışmalarda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

    O anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

    Ağrı Dağı ndaki 80 günlük operasyondan yeni görüntüler #2

    Kürtçe teslim ol çağrısı

    Görüntülerde Mehmetçik'in teröristleri sağ ele geçirmek için büyük çaba harcadığı görüldü.

    Mehmetçik, girişleri tutulan ve köşeye sıkıştırılan teröristlere 'teslim ol' çağrılarını defalarca, Türkçe ve Kürtçe tekrar etti.

    Ağrı Dağı ndaki 80 günlük operasyondan yeni görüntüler #3

    Ağrı Dağı ndaki 80 günlük operasyondan yeni görüntüler #4


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