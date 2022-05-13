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Ağrı Dağı'ndaki 80 günlük operasyondan yeni görüntüler

Ağrı Dağı'ndaki 80 günlük operasyondan yeni görüntüler

TSK'nın 80 gün süren ve 11 teröristin öldürüldüğü Ağrı Dağı'ndaki operasyonunda, teröristlerin teslim olması için Mehmetçik Türkçe ve Kürtçe teslim ol çağrısı yaptı.