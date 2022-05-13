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- Ağrı Dağı'ndaki 80 günlük operasyondan yeni görüntüler
Ağrı Dağı'ndaki 80 günlük operasyondan yeni görüntüler
- Haber Merkezi
- 13.05.2022 - 18:15
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) uzun süredir devam eden Eren-Kış Operasyonları kapsamında Ağrı Dağı'ndaki yapılanmayı ortadan kaldırmak için büyük bir mücadeleye girişti.
Bölgede edinilen istihbarat bilgileri ve keşiflerle teröristlerin bulunduğu inler tek tek tespit edildi.
Ağrı Dağı'ndaki 80 günlük operasyondan yeni görüntüler VİDEO
Kilometrelerce yol yapıldı
Büyük ve ulaşılması güç mağaralara sığınan teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda kilometrelerce yol yapıldı, dedektörlerle mağara girişleri tespit edildi.
11 terörist öldürüldü
Tespit edilen girişler iş makinaları yardımıyla açılırken çıkan çatışmalarda 11 terörist etkisiz hale getirildi.
O anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kürtçe teslim ol çağrısı
Görüntülerde Mehmetçik'in teröristleri sağ ele geçirmek için büyük çaba harcadığı görüldü.
Mehmetçik, girişleri tutulan ve köşeye sıkıştırılan teröristlere 'teslim ol' çağrılarını defalarca, Türkçe ve Kürtçe tekrar etti.