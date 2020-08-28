Doğubayazıt’ta yürütülen operasyonda şehit düşen 35 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, memleketi Ordu’da toprağa verildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlere ait yaşam malzemelerinin imha edildiği 'Yıldırım-3 Şehit J. Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu' esnasında, Uzman Çavuş Çetin Ak, vücuduna isabet eden şarapnel parçası sonucu ağır yaralanmıştı.

ŞEHİT DÜŞTÜ

Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan Çetin Ak, daha sonra helikopter ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çetin Ak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Mesure ve Ahmet çiftinin 5 çocuğundan birisi olan şehit Ak için Erzurum askeri havalimanında sabah saatlerinde tören düzenlendi. Ardından askeri uçakla memleketine uğurlanan Ak, Ordu-Giresun Havalimanı’nda karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra konvoy eşliğinde Gürcek Mahallesi’ndeki baba ocağına götürülerek, helallik alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Uzman Çavuş Çetin Ak için Çaybaşı ilçesi Merkez Camii’nde tören düzenlendi.

Yakınları, şehit tabutuna son kez sarılarak gözyaşı dökerken, Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ağrı şehidi son yolcuğuna uğurlandı

