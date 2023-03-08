Ağrı Valiliği, deprem bölgelerine 152 astsubay ve güvenlik korucusu gönderdi

Kahramanmaraş merkezli depremin izleri siliniyor...
Büyük felaketin üzerinden 1 ay geçti.
Elim olayda, 46 bini aşkın vatandaşımız can verirken, geride kalan depremzedelere yardım yağdı.
Evleri yıkılan depremzedeler, kendileri için oluşturulan çadır ve konteyner kentlerde barınıyor.
152 astsubay ve güvenlik korucusu gönderildi
Bölgelerde yaralar sarılmaya devam edilirken, Ağrı Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından deprem bölgesine 152 astsubay ve güvenlik korucusu daha gönderildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Valiliğimiz koordinesinde İl Jandarma Komutanlığımız emrinde görevli 152 astsubay ve güvenlik korucusu daha deprem bölgesinde devam eden çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.