Ağrı Valiliği, deprem bölgelerine 152 astsubay ve güvenlik korucusu gönderdi Deprem bölgelerinde çalışmalar hızla devam ederken Ağrı Valiliği, bölgelere 152 astsubay ve güvenlik korucusunun daha gönderildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremin izleri siliniyor...

Büyük felaketin üzerinden 1 ay geçti.

Elim olayda, 46 bini aşkın vatandaşımız can verirken, geride kalan depremzedelere yardım yağdı.

Evleri yıkılan depremzedeler, kendileri için oluşturulan çadır ve konteyner kentlerde barınıyor.

152 astsubay ve güvenlik korucusu gönderildi

Bölgelerde yaralar sarılmaya devam edilirken, Ağrı Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından deprem bölgesine 152 astsubay ve güvenlik korucusu daha gönderildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;