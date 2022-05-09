Ağrı'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

Yaklaşık 2,5 aylık çalışmalar sonucu Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 100 metrelik mağara, 11 teröriste mezar oldu.

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Ağrı Dağı kırsalında 19 Şubat'ta 'ara-bul-yok et' taktiğiyle başlatılan "Eren Kış-9 Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Emre Dokumacı Operasyonu" kapsamında 80 gün boyunca hain teröristlerin izi sürdürüldü.

Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli operasyon kapsamında 100 metre uzunluğunda 28 metre derinliğinde ve 'Y' harfi şeklinde bir mağara tespit edildi.

F-16'lar vurdu

Bunun üzerine Erzurum Jardarma Bölge Komutanlığı emir komutasında; jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1592 personel ve 82 tim harekete geçti.

Yer altındaki doğal mağara bölgesi, komandolar tarafından çembere alındı. Teröristler 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilirken, F-16'lar belirlenen hedeflere yakın yerleri ağır ateş altına aldı.

1,5 kilometrelik yolla tüm sığınaklar imha edildi

Mağaranın olduğu bölgede iş makinelerinin çalışabilmesi için 1,5 km yol yapıldı. 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve teknik cihazlar bölgeye sevk edildi. 6 bin 636 saat süren çalışmalar sonucu bölgeden 14.770 kamyon hafriyat çıkarılarak yer altı mağarası ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, genişletilen operasyon kapsamında bölgedeki tüm mağara ve yeraltı sığınakları kullanılamaz hale geldi. AA'nın haberine göre; 28 adet sığınak-depo-barınak imha edildi, 23 adet Mayın-EYP, 2 adet termal dürbün, 2 adet silah üstü dürbün, 2 adet büyük telsiz, 4 adet küçük telsiz ile teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Sözde Ağrı Dağı sorumlusu dahil 11 PKK'lı öldürüldü

09 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanan operasyon sonucunda; 11 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı öldürülen teröristler arasında PKK’nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğunu duyurdu.

Süleyman Soylu'dan moral ziyareti

Öte yandan jandarma ekiplerince gizli ve her aşaması titizlikle yürütülen operasyon esnasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu, operasyon hakkında bilgi aldı, birliklere moral verdi.

Ağrı'da 11 terörist etkisiz hale getirildi