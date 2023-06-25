Ağrı'da 229 Afganistan uyruklu göçmen ülkelerine gönderildi Kaçak yollarla Türkiye'ye giren 229 Afganistan uyruklu göçmen, Iğdır'dan uçağa bindirilerek sınır dışı edildi.

İHA

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemleri sonuç veriyor.

Öte yandan Türkiye’ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk birimlerinin çalışmaları da sürüyor.

Böylelikle tespit edilen göçmenler sınır dışı ediliyor.

229 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Olayın adresi ise bu kez Ağrı.

Ağrı İl Göç Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen charter seferiyle 229 Afganistan uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına getirildi.

Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayollarının tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi.