Ağrı'da dışarı çıkanların kirpikleri kırağı tuttu

Dondurucu soğukların yaşandığı Ağrı'da, vatandaşların kirpiklerinde kırağı oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesi, dondurucu soğukların etkisi altında...

Bu bölgelerden biri ise Ağrı.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece ölçüldü.

AĞRILILARIN SOĞUKLA MÜCADELESİ

Soğuk havanın yaşamı zorlaştırdığı kentte, sabah işe giden vatandaşların kirpikleri ve bıyıkları kırağıyla kaplandı.

Dere ve nehirlerin yüzeyi ile araç ve binaların camları buz tutarken, şehir mezarlığındaki su deposunun etrafında da yaklaşık 5 metrelik buz sarkıtları görüldü.