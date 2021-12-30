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- Ağrı'da dondurucu soğuk: Kaynar su havada dondu
Ağrı'da dondurucu soğuk: Kaynar su havada dondu
Hava sıcaklığının düşüşünün devam ettiği kentte, termometre eksi 22 dereceyi gösterdi. Belediye Başkanı Savcı Sayan ise kaynar suyun havada donduğunu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 30.12.2021 - 11:30
- Güncelleme : 30.12.2021 - 11:39
Ağrı'da termometreler eksi 22 dereceyi gösterirken, dondurucu soğuklar etkisini artırmaya devam ediyor.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise soğuk havanın etkisini göstermek adına, kaynar suyu havaya attı.
KAYNAR SU HAVADA DONDU
Sayan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise havaya attığı soğuk suyun, saniyeler içerisinde donduğu görülüyor.
Ağrı'da dondurucu soğuk: Kaynar su havada dondu VİDEO