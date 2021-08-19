Ağrı'da elektrik akımına kapılan çocuğun mucize kurtuluşu

Kuş yuvasını görmek isterken tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere düşen 9 yaşındaki Mert, çobanların yardımıyla hayata tutundu.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balıklıgöl köyünde yaşayan ve mahallede oyun oynayan Mert Artan, elektrik direği üzerinde gördüğü kuş yuvasına tırmanmak isterken akıma kapıldı.

9 yaşındaki Mert, bunun üzerine dengesini kaybederek aşağı düştü.

TOPRAĞA GÖMEREK KURTARDILAR

Çevredekiler hızla olay yerine geldiğinde çocuğun hareketsiz halde olduğunu gördü. Köy halkı çocuğun öldüğünü düşünerek kucaklarında köy meydanına götürürken, o sırada çevrede koyun otlatan Yaşar Artan ve Metin Özcan isimli çobanlar çocuğun bir ihtimal ölmediğini düşünerek onu üzerindeki enerjiyi atması için toprağa gömmeye karar verdi. Kafası haricinde toprağa gömülen çocuğun bilinci kısa süre sonra yerine geldi.

6 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert’i Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesi'ne ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 6 gün yoğun bakımda kalan küçük Mert’in serviste tedavisine devam ediliyor. Vücudunda 3. derece yanık izleri ve kırıklar bulunan Mert Artan iyileşeceği günü bekliyor.