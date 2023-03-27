Ağrı'da eylem hazırlığında olan ve HDP binasından çıkan teröristin yakalanma anı Türkiye-İran sınırında silah ve mühimmat bulunan sınır tellerine takılı çantanın izini süren polis PKK/KCK’nın İran yapılanmasından bombalı eylem yapmak için Türkiye’ye gelen teröristin izine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucu HDP ilçe binasına giren terörist, kaldığı eve yapılan operasyonla yakalandı.

Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, yurt genelinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri, terör mensuplarının ensesinde.

Bu kapsamda yapılan operasyonlar başarıyla sürerken bir yenisi daha eklendi.

17 Mart'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Türkiye-İran hudut hattında konuşlu Askeri unsurlarca Kanlıbaba Tepe mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine hudut hattında yapılan kontrollerde tel örgülere takılı vaziyette bir sırt çantası bulundu.

Mühimmat dolu çantanın izi sürüldü

Çantadan PKK/KCK terör örgütü mensubuna ait olduğu belirlenen 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Tablet, 2 kamuflajlı gizlenme filesi, 2 termal koruma kıyafeti, 1 termal silah dürbünü, 1 tek göz dürbünü, 1 Kalaşnikof şarjörü, 1 şarjör adet tabanca 49 Kalaşnikof mühimmatı ile 9 tabanca fişeği çıktı.

Bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edildi

Çanta sahibi örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda söz konusu örgüt mensubunun silahlı ya da bombalı eylem yapmak üzere Ağrı Doğubayazıt ilçesine geldiği bilgisine ulaşıldı.

Terörist HDP binasından çıktı

Devam eden çalışmalarda örgüt mensubunun Doğubayazıt HDP ilçe binasına giriş yaptığı, üzerinde gri pantolon, siyah mont ve siyah şapka bulunduğu, HDP ilçe binasından örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde Doğubayazıt ilçesinde faaliyet gösteren Botan Ergül isimli kişi birlikte çıkarak yaya olarak öncü artçı şeklinde Botan Ergül'ün evine gittikleri tespit edildi.

Ayrıca teröristin örgütün İran yapılanmasında faaliyet gösteren Suriye uyruklu "Memo/Mamo Kasım" kod adlı "Rodi Ebdilla Ehmet" isimli örgüt mensubu olduğu belirlendi.

Nefes kesen operasyonla yakalandı

Örgüt mensubunun Ağrı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde; İran'dan illegal yollardan ülkemize geçtikten sonra 21 Mart akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçe merkezine geldiği, 22 Mart sabahı HDP İlçe binasına gittiği, Botan Ergül'ün kendisini evinin yanındaki odunlukta barındırdığını söyledi.

Örgüt mensubunun yer göstermesi sonucunda yakalandığı ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 el bombası, 1 tabanca, 1 şarjör, 15 fişek ele geçirildi.