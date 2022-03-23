Ağrı'da minibüste düşürülen döviz ve altın sahibine ulaştırıldı

Altın ve döviz dolu çantasını minibüste düşüren genç kadına, kamera kayıtları incelenerek tespit edilen çantası teslim edildi.

Ağrı’da toplu taşıma aracını kullanan Rabia Özmen, içerisinde altın ve döviz bulunan çantasını araçta unuttu.

Döviz ve altın dolu olan çantasının yanında olmadığını fark eden Rabia Özmen, kaybetmiş olabileceği yerleri tek tek inceledi.

Ağrı Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı şehir içi minibüste düşürmüş olduğu ihtimalini de göz önünde bulunduran Özmen, buraya gelerek yetkililere durumu anlattı.

MİNİBÜSTE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Ağrı Belediyesine bağlı izleme merkezi, araç içinde bulunan tüm kameraları tek tek inceleyerek çantanın minibüste düşürüldüğü anı tespit etti.

ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

İzleme merkezinin titiz çalışması sonucunda çanta, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç’a teslim edildi. Başkan Yardımcısı Tunç, çantayı kaybettiğini iddia eden kişiye çanta içerisinde bulunan döviz ve altınlar hakkında sorular sorarak teyit etti.

Kaybolan çantası bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Rabia Özmen, yetkililerin titiz ve özverili çalışması için teşekkür etti.

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