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    Ağrı'da Murat Karayılan tarafından özel görev verilen 2 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 teröristin Ağrı'da öldürüldüğünü açıkladı ve "Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 14:34
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    Ağrı'da Murat Karayılan tarafından özel görev verilen 2 terörist öldürüldü

    Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Kahraman Mehmetçiğimiz, yurdu korumaya devam ederken teröristlere nefes aldırmıyor.

    Murat Karayılan'ın özel görev verdiği teröristler öldürüldü

    Ağrı'da yapılan son operasyonda, PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 teröristin öldürüldüğünü bildirildi.

    Ağrı da Murat Karayılan tarafından özel görev verilen 2 terörist öldürüldü #1

    Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldı.

    "Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı"

    Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki kahramanlarımıza tebrikler." ifadelerine yer verdi.

    Amerika'nın yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacağının altını çizen Bakan Soylu, "Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şad, makamın ali olsun. Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin." dedi.

    Ağrı da Murat Karayılan tarafından özel görev verilen 2 terörist öldürüldü #2


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