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    Ağrı'da nisan ayında 9 metre karla mücadele ediliyor

    Bahar aylarının gelişine rağmen Eleşkirt ilçesinde kış yaşanıyor. Bölgede 9 metre karla mücadele edilirken, ekipler çalışmalarını özenle yürütüyor.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 16:37
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    Ağrı'da nisan ayında 9 metre karla mücadele ediliyor

    Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine nisan ayında karla mücadele devam ediyor.

    Hayrangöl köyünde 9 metreyi bulan karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    BÖLGEDE ÇIĞ RİSKİ

    İl genelindeki 4 bin 817 kilometrelik yol ağında 81 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ile çalışan ekipler, çığ riskine karşı da dikkatli ilerliyor.

    Yolun bir kısmını açıp, tüneller oluşturan ekipler, gece gündüz mesai yapıyor.

    Ağrı da nisan ayında 9 metre karla mücadele ediliyor #1

    "YOL TEMİZLENEMEDİ, TÜNEL ŞEKLİNDE AÇILDI"

    Köylülerden Mehmet Salih Sağ, "Bu sene kış, çok zor geçti. Ekipler, köy yolundaki karı temizleyemedi ancak yolumuzu bir tünel şeklinde açabildi. Çığ düşmesi nedeniyle havalar da ısınınca genişletme çalışması başlattı. 57 yaşındayım, şimdiye kadar böyle bir kar görmedim. Ekipler, canla başla çalışıyor" dedi.

    Ağrı da nisan ayında 9 metre karla mücadele ediliyor #2

    Ağrı da nisan ayında 9 metre karla mücadele ediliyor #3

    Ağrı da nisan ayında 9 metre karla mücadele ediliyor #4

    Ağrı da nisan ayında 9 metre karla mücadele ediliyor #5

    Ağrı da nisan ayında 9 metre karla mücadele ediliyor #6

    Ağrı da nisan ayında 9 metre karla mücadele ediliyor #7

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    Ağrı da nisan ayında 9 metre karla mücadele ediliyor #9


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