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    Ağrı'da sokak köpeklerinin saldırdığı minik Asaf yaşamını yitirdi

    Ağrı'da sokak köpeklerinin saldırdığı minik Asaf yaşamını yitirdi

    Ağrı’da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
    • 30.06.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 15:56
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    Başıboş sokak köpekleri sorununa bir türlü çözüm bulunamıyor.

    Öyle ki bu sorun giderek büyümeye devam ederken, çeşitli vakalar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

    Başıboş sokak köpeği sorunu bu kez de Ağrı'da yaşandı.

    Minik Ali Asaf, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

    Patnos ilçesine bağlı Akdilek köyünde 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin ve ablası Nehir Aktekin, evlerinin önünde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

    İki çocuk, çevredekilerin yardımıyla köpek sürüsünden kurtarılarak Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Minik Asaf'ın hayati tehlikesi bulunurken, ablası Nehir saldırıyı az bir yarayla atlattı.

    15 gündür verdiği mücadeleyi kaybetti

    Hayati tehlikesi bulunan minik Asaf, Ağrı'da yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon’a sevk edildi.

    Buradan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen minik Asaf, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

    İHA'nın aktardığına göre küçük çocuğun cenazesi, Akdilek köyünde toprağa verildi.

    Ağrı da sokak köpeklerinin saldırdığı minik Asaf yaşamını yitirdi #1

    Ağrı da sokak köpeklerinin saldırdığı minik Asaf yaşamını yitirdi #2


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