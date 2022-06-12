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    Ağrı’da taksiciler akaryakıt zamlarını protesto etti

    Taksiciler, yakıt fiyatlarına gelen zamlara, konvoy halinde kent merkezinde tur atarak tepki gösterdi. Taksiciler müşteri bulamamaktan şikayet etti.
    • 12.06.2022 - 17:25
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    Ağrı’da taksiciler akaryakıt zamlarını protesto etti

    Son dönemde art arda gelen akaryakıt zamları tepki çekmeye devam ediyor...

    Ağrı merkez Cumhuriyet Mahallesi Kırık Köprü mevkinde bir araya gelen taksiciler, akaryakıt zamlarına tepki göstermek amacıyla konvoy halinde korna çalarak, şehir turu attı.

    Yolu trafiğe kapattılar

    Kültür ve Kongre Merkezi önünde bir süre yolu trafiğe kapatan taksiciler, eylemlerini Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kadar sürdürdü.

    Burada yakıt fiyatlarına gelen zamlara tepki gösteren sürücüler, artan taksi ücretlerinden dolayı müşteri bulmakta zorlandıklarını belirtti.

    DHA'nın haberine göre taksiciler, daha sonra dağıldı.

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    Ağrı’da taksiciler akaryakıt zamlarını protesto etti #2

    Ağrı’da taksiciler akaryakıt zamlarını protesto etti #3

    Ağrı’da taksiciler akaryakıt zamlarını protesto etti #4

    Ağrı’da taksiciler akaryakıt zamlarını protesto etti #5


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