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Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı

Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.