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Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı
Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
- Haber Merkezi
- 07.11.2022 - 14:42
- Güncelleme : 07.11.2022 - 14:55
Ağrı'nın Tutak ilçesinde facia niteliğinde bir kaza yaşandı.
Bir yolcu otobüsü ile yakıt tankerinin çarpıştığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle yangın çıktı
Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü, itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.
Öte yandan jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı VİDEO
Ayrıntılar gelecek...