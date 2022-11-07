Petrol
98.44
-0.13%
Euro
18.5786
0.47%
Dolar
18.6063
0.22%
Altın
1.003
-0.03%
Borsa
4315
2.32%
Bitcoin
389.826
-2.01%
BTXN Coin
10.14
-2.68%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C
    Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı

    Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı

    Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 14:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ağrı'nın Tutak ilçesinde facia niteliğinde bir kaza yaşandı.

    Bir yolcu otobüsü ile yakıt tankerinin çarpıştığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

    Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Çarpışmanın etkisiyle yangın çıktı

    Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü, itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

    Öte yandan jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

    Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı VİDEO

    Ayrıntılar gelecek...

    Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı #1

    Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı #2

    Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı #3

    Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı #4

    Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı #5


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Bursa Şehir Hastanesi'nin ikinci etabında sona gelindi
    Gündem

    Bursa Şehir Hastanesi'nin ikinci etabında sona gelindi

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 6 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
    Gündem

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 6 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Görüş Bildir