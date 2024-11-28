Ağrı'da torbacılara şafak operasyonu
DHA

Uyuşturucu tacirlerinin tepesine geçen güvenlik güçleri, zehir ticaretine geçit vermiyor.

Son operasyonlardan biri Ağrı'da yapıldı.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. 162 personel, 6 özel hareket ekibinin katıldığı 2 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonda 16 sokak satıcısına yönelik eş zamanlı 21 adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda 6,14 gram esrar, 72,45 gram metamfetamin, 11 sentetik hap, 3 tüfek, 3 tabanca, 5 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Yusuf Balıkçı
Editor