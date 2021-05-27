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    Ağrı'da, Türkiye-İran sınırında 109 kilogram eroin ele geçirildi

    Doğubayazıt ilçesinin İran sınırı yakınlarında arazide bulunan 4 çuval içerisinde 109 kilo eroin ele geçirildi.
    • AA
    • 27.05.2021 - 22:36
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    Ağrı'da, Türkiye-İran sınırında 109 kilogram eroin ele geçirildi

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda, İran'dan yurda yasa dışı yollardan uyuşturucu girişi yapıldığı tespit edildi.

    Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki arazilerde arama yaptı.

    109 KİLO EROİN YAKALANDI

    Jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda, araziye atılmış vaziyette 4 çuval içerisinde toplamda 219 paket halinde 109 kilogram eroin ele geçirdi.

    Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

    Ağrı da, Türkiye-İran sınırında 109 kilogram eroin ele geçirildi #1

    Ağrı da, Türkiye-İran sınırında 109 kilogram eroin ele geçirildi #2

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