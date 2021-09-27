Gelin almaya gittikleri binanın önünde 3 adet takı bulan Cesim Karakurt, altınları sahibine teslim etti.

Ağrı'nın Abide Mahallesi'ne yeğeni Hasan Çağrı Eraslan'ın düğünü için gelin çıkarmaya giden Cesim Karakurt, binanın önünde 70 bin liralık burma bilezik ve altın yüzük buldu.

SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Takıların sahibini bulabilmek için aramalara başlayan Karakurt, altınların, gelinin üst komşusu Murat Aslan’ın annesine ait olduğunu öğrendi. Aslan’a ulaşan Karakurt, düğün öncesi altınları sahibine teslim etti.

Ağrı'da yerde bulduğu 70 bin liralık altını sahibine ulaştırdı ViDEO

"BULUNTU MAL, BULAN İNSANA EMANETTİR"

Altınları sahibine ulaştırabilmenin mutluluğunu yaşayan Karakurt, "Gelin almaya giderken yerde 2 bilezik ve 1 yüzük buldum. Altınları alıp, 'Sahibi kimse beni bulsun' diye anons yaptırdım. Buluntu mal, bulan insana emanettir. Rabb'im bana bunu gösterdi ve bu bana emanet oldu. Ben de bunu sahibine verebilmek için, içimden 'Allah’ım bana bu malın sahibini göster' diye dua ettim. Dua kabul oldu ve sahipleri çıkıp geldi. Tabii ki bize ait olmayan bir mal bizim değildir." diye konuştu.

DOWN SENDROMLU ÇOCUK CAMDAN ATTI

Annesinin altınlarını teslim alan Murat Aslan ise down sendromlu kardeşinin pencereden attığını söyleyip, Cesim Karakurt’a teşekkür ederek "Komşumuzun kızının düğünü vardı. Annem bu esnada dışarıdan eve geliyor ve mutfak tezgahının üzerine 2 bilezik ve yüzüğünü bırakıyor. Bu esnada down sendromlu kardeşimiz, annem banyodayken bunları dışarı atıyor. Binanın kapıcısı görüyor ama altın olduğunu bilmiyor. Daha sonra gelini almaya gelen ağabeyimiz altınları buluyor. O esnada millete söylüyor, 'Sahiplerini bulursanız bana gelsinler' diye. Tabii annem bize söyleyince biz de arıyorduk. Daha sonra kapıcı aracılığıyla bulan ağabeyimize ulaştık ve geldik, sağ salim teslim aldık. Kendisinden Allah razı olsun. Yaklaşık 70 bin lira değerinde. Bu tür insanların olması bizleri gerçekten mutlu etti." dedi.