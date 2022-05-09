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    Ağrı'daki tarihi köprü fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı

    1964 yılında yapılan ve güvenlik açısından kullanılamayan Tarihi Asma Köprü fotoğraf tutkunlarına stüdyo ortamı sağlıyor.
    • 09.05.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 09:57
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    Ağrı'daki tarihi köprü fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı

    Ağrı’nın Dambat köyündeki 1964 yılında yapılan Tarihi Asma Köprü, harika manzarasıyla görenlerin ilgisini topluyor.

    Murat Nehri üzerinde bulunan, Tarihi yapısı ve uzunluğuyla iki köy arasında geçişi sağlayan ve güvenlik açısından şu an kullanılmayan Asma Köprü, fotoğraf tutkunlarına doğal stüdyo ortamı yaratıyor.

    "Alternatif bir köprü yapılana kadar kullanıyorduk, artık kullanılmıyor"

    Çocukluğunda kullandığı Tarihi Asma Köprü’ye gelen ve burada fotoğraf çeken vatandaşlardan Muhammed Doğan, "Burası küçüklüğümüzün köprüsü. Biz küçükken bu köprüye geliyorduk ama o zamanlar kullanılıyordu. Geçip gidiyorduk üzerinden. Alternatif bir köprü yapılana kadar kullanıyorduk. Artık kullanılmıyor. Tahtaları falan gitmiş. Biz koyunları bile bu köprünün üzerinden götürüp getiriyorduk. Bu köprünün üzerinden atlayıp suya giriyorduk."

    Ağrı'daki tarihi köprü fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı VİDEO


    Ağrı daki tarihi köprü fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı #1

    Ağrı daki tarihi köprü fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı #2

    Ağrı daki tarihi köprü fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı #3

    Ağrı daki tarihi köprü fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı #4


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