Ağustos ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından duyurulacak. Peki, Ağustos 2022 enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Eylül ayına yaklaşılırken milyonlarca vatandaş, ağustos ayı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı.

TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranı merak konusu oldu.

Enflasyon rakamları, her ayın ilk günlerinde belli oluyor.

Peki ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?

Enflasyon rakamları 5 Eylül'de açıklanacak.

TÜİK, 3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle ağustos ayı enflasyon verilerini 5 Eylül Pazartesi günü duyuracak.

Enflasyonda son durum ne?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.

Temmuzda fiyatı en fazla artan ürün ilaç, en çok düşen ürün kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları olmuştu.