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Türkülere bile konu olan Dağı, 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük dağı…

Aynı zamanda üzerinde 10 kilometrekarelik buz takkesi bulunduran tek dağ olan Ağrı Dağı, manzarasıyla hayran bıraktırıyor.

Türkiye’nin çatısını gören, dönüp tekrar tekrar bakıyor.

Ferahlatan görüntü

Bu kez Ağrı Dağı ferahlatan bir görüntüsüyle karşımıza çıktı.

Ağrı Dağı'na kar yağdı

Ülke genelinde eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkisini gösterirken Ağrı Dağı'nın zirvesinde kar hakim oldu.

Ağustos ayında Ağrı Dağı'na kar yağdı
Ağrı Dağı

Kartpostallık görüntüler

Armağan Gözükara isimli vatandaşın paylaştığı fotoğraflarda ağustos ayında Ağrı Dağı'na yağan kar gözler önüne serildi.

Ağrı Dağı'nın bulunduğu Doğubeyazıt ilçesinde ise o anlarda termometreler 31 dereceyi gösteriyordu.