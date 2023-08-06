Ağustos ayında Ağrı Dağı'na kar yağdı Eyyam-ı bahur sıcaklıkları ülke genelinde etkisini gösterirken, Türkiye'nin en yüksek dağı konumunda bulunan Ağrı Dağı'nın zirvelerine kar yağdı.

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ensonhaber.com

Türkülere bile konu olan Ağrı Dağı, 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük dağı…

Aynı zamanda üzerinde 10 kilometrekarelik buz takkesi bulunduran tek dağ olan Ağrı Dağı, manzarasıyla hayran bıraktırıyor.

Türkiye’nin çatısını gören, dönüp tekrar tekrar bakıyor.

Ferahlatan görüntü

Bu kez Ağrı Dağı ferahlatan bir görüntüsüyle karşımıza çıktı.

Ağrı Dağı'na kar yağdı

Ülke genelinde eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkisini gösterirken Ağrı Dağı'nın zirvesinde kar hakim oldu.

Kartpostallık görüntüler

Armağan Gözükara isimli vatandaşın paylaştığı fotoğraflarda ağustos ayında Ağrı Dağı'na yağan kar gözler önüne serildi.

Ağrı Dağı'nın bulunduğu Doğubeyazıt ilçesinde ise o anlarda termometreler 31 dereceyi gösteriyordu.