Ağustosta ayında 212 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi

Ağustos ayında terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 212 terörist etkisiz hale getirilirken bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 141'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışı operasyonlarıyla teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, eli kanlı terör örgütüne ağustosta da ağır darbe vurdu.

Yapılan operasyonların sonucunda 212 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik ağustos ayında birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 156 zanlı gözaltına alındı ve bunlardan 30'u tutuklandı.

İKNA YOLUYLA TESLİM OLANLARIN SAYISI 141 OLDU

2021 yılı itibarıyla ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK mensubu sayısı, 31 Ağustos ayında 141'e yükseldi.

ÖRGÜTÜN SÖZDE SORUMLULARI DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Eren-5 Operasyonları kapsamında 5 Ağustos’ta Mardin'in Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Cilo" kod adlı Süleyman Öztürk olduğu tespit edildi.

Van-İran sınırında görevlendirilen Özel Harekat polislerinin görevleri sırasında sınırı geçmeye çalışırken, 5 Ağustos’ta etkisiz hale getirdiği teröristlerden birinin örgüt içerisinde "doktor" olarak görevlendirilen "Nuda Sason" kod adlı Süheyla Çelik olduğu ve sözde "Tendürek sorumlusu" olarak bölgeye gönderildiği belirlendi.

SINIR BÖLGELERİNDEKİ KARAKOLLARA SALDIRIDA BULUNDU

Çelik ve beraberindeki "Mihraz-Karayazı-Ari-Aşikar Mirza ve Hakkı" kod adlarını kullanan terörist Haldun Altay'ın ise 13 Mayıs'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi sınır hattında görevli özel harekat polisi Veli Kabalay'ın şehit edildiği saldırıya katıldığı tespit edildi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen diğer terörist "Xunreş Erdal" kod adlı Nurullah Azma'nın da daha önce sınır bölgelerindeki karakollara yönelik saldırıların faillerinden olduğu aktarıldı.

ÇOCUK YAŞTAKİ YEZİDİLERİN PKK'YA KATILMASI İÇİN PLAN YAPTI

MİT'in ağustos ayında Irak’ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın Sincar'da faaliyet gösteren kolu YBŞ'nin sözde genel sorumlusu Hasan Said Hasan etkisiz hale getirildi.

Hasan'ın, örgüte ait silah ve mühimmat sevkiyatlarının yanı sıra Suriye ve Irak arasında örgüt mensuplarının intikallerini organize ettiği, çocuk yaştaki Yezidilerin PKK’ya katılması ve örgütsel eğitim alması faaliyetini planladığı tespit edildi.

11 AYRI SUÇTAN ARANAN TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANDI

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve turuncu kategoride aranan "Rodi Çevlik" kod adlı terörist Sonuç Gürdeğir, 24 Ağustos’ta İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı.

Yakalanan teröristlerden Gürdeğir'in, 11 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Terör örgütü mensubunun, 9 Ekim 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü ve korumasının yaralanması, iki güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı bildirildi.

TURUNCU KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST YAKALANDI

Ayrıca söz konusu teröristin, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3 polisin yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, PKK'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve turuncu kategoride aranan terör örgütü mensubu Hatun Dağtaş'ın 23 Ağustos’ta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalandığını açıkladı.

YENİ BİR SALDIRI PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKDI

Yakalanan teröristin, 26 Temmuz 2011'de Diyarbakır merkezdeki Yenişehir ilçesinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü/Motosikletli Timler Amirliği Hizmet Binası'na el bombası atılmasının ve Diyarbakır kırsalındaki çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu belirlendi.

Diğer zanlıların emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.



