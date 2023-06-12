Ahat Andican, İyi Parti'den istifa etti İyi Parti’de istifa dalgası sürüyor. Geçtiğimiz hafta Aytun Çıray’ın partiden istifası sonrası bugün de Ahat Andican İyi Parti’den ayrıldığını duyurdu.

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Seçimlerin ardından muhalefette iç hesaplaşmalar başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e yönelik istifa çağrıları yükselmeye başladı.

Parti tabanlarının değişim mesajı verdiği liderler bu çağrıya kulak tıkarken, İyi Parti'de istifalar yaşanmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta İyi Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Çıray, "Kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İyi Parti’den istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Çıray'ın ardından bu kez de İyi Parti'nin kurucularından ve 27. dönem İstanbul Milletvekili Ahat Andican da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa etti: Yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmadı

İstifa nedeni olarak İyi Parti ile uyumlu bir çalışma imkanı kalmadığını söyleyen Andican, "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İyi Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır" ifadelerini kullandı.

"Muhalefete partisiz devam edeceğim"

Muhalefet yapmaya partisiz şekilde devam edeceğini belirten Andican,"Partisiz muhalefet' saflarına katılmış bulunuyorum. Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim" dedi.

"İyi Parti'ye gerektiği şekilde hizmet ettiğime inanıyorum"

Andican, Twitter hesabından duyurduğu istifa açıklamasında şunları söyledi:

“Daha önce iki dönem milletvekilliği, bir dönem bakanlık yapmış bir siyasetçi olarak, korku ve baskı ikliminin hâkim olduğu bir dönemde, Cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk Türkiye’siyle kavgalı bir zihniyete karşı mücadele etmenin milli bir görev olduğu inancıyla elimi taşın altına koymuş, İyi Parti kurucusu olmuştum. Meclisin 27. Dönemi boyunca yüzlerce TV programına çıkmış, bazı meclis konuşmaları sosyal medyada bir milyondan fazla izlenmiş, seçim bölgelerinde cadde, mahalle, sokak ve ev düzeyinde saha çalışmaları yapmış bir milletvekili olarak İyi Partiye gerektiği şekilde hizmet etmiş olduğuma inanıyorum. Kuşkusuz takdir yüce milletimizindir. Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İyi Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır. Diğer taraftan oy için devletin tüm kurum ve kaynaklarını insafsızca kullanmaktan, din suistimali yapmaktan, vatandaşlık satmaktan, cumhuriyet düşmanlarını meclise taşımaktan, yalan sloganlar ve montaj videolarla halkı aldatmaktan çekinmeyen bu zihniyet küçük bir farkla da olsa seçimleri kazanmıştır ve iktidarını sürdürmektedir. Dolayısıyla mücadele devam etmelidir. Bu nedenle 'Partisiz Muhalefet' saflarına katılmış bulunuyorum. Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim. Geçmiş yasama döneminde oylarıyla beni Meclis'e taşıyan, takdirleriyle cesaretlendiren, yapıcı eleştirileriyle yol gösteren güzel yurdumun tüm insanlarına teşekkür ediyor, en içten sevgi, saygı ve esenlik dileklerimi sunuyorum.“

Ahat Andican kimdir?

Öte yandan istifası sonrası gündeme gelen Ahat Andican'ın hayatı merak konusu oldu.

Abdul Ahat Andican, 1950 yılında Afganistan'da dünyaya geldi. Afganistan'ın Kunduz şehrinde doğan Andican'ın ailesi Türkistan kökenlidir. 1 yaşında geldiği Türkiye'de Konya'nın Akşehir ilçesine yerleşti.

İlk, orta ve lise öğrenimini Akşehir'de tamamlayan Andican daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünü bitirdi. Türk dünyası ve Türk dış politikası üzerine çalışmalar yapan Andican, bu alanda 3 kitap ve çok sayıda makale kaleme aldı.

2011 yılından itibaren Genelkurmay Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde, 2015 yılından itibaren Millî Savunma Üniversitesinde Kafkasya ve Orta Asya Jeopolitiği üzerine ders verdi. 2003-2016 yılları arasında Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği yaptı. 20. ve 21. Dönemde Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili seçildi.

Bakanlık ve sözcülük yaptı

55. Hükümette Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. Milli Eğitim ve Dışişleri komisyonlarında üyelik yaptı. 2000-2002 yıllarında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Türkiye'yi temsil etti.

24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili seçildi. 8 Temmuz 2018 tarihinde TBMM İYİ Parti Grup Başkanı seçildi. 8 Kasım 2018 tarihinde bu görevinden istifa etti.