Ahlam Albashır'ın karı-koca kılığındaki Bilal Hassan'ın fotoğrafı

İstiklal Caddesi'nde patlamada 6 vatandaşı şehit ederek 81 vatandaşı yaralayan saldırganın Türkiye'ye karı-koca rolünde birlikte geldiği şüphelinin fotoğrafına ulaşıldı.

Türkiye, 13 Kasım Pazar günü İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Taksim'de yaşanan patlama sonrasında yasa boğuldu.

Patlamada 6 vatandaş şehit olurken 81 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçarken başlatılan incelemelerde güvenlik kamerasını izleyen ekipler, Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ı kısa sürede tespit etti.

17 şüpheli tutuklandı

Farklı adresler kullanan saldırgan Albashır, ekipler tarafından yakalandı.

Şüpheliyle birlikte 51 kişi de gözaltına altına alınırken dün gece saatlerinde 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilal Hassan'ın fotoğrafına ulaşıldı

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, Ahlam Albashır’ın Türkiye'ye 'karı-koca' kılığında birlikte geldiği PKK/YPG’li Bilal Hassan adlı şüpheli olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bugün edilen bilgilere göre, saldırganın suç ortağı Bilal Hassan'ın fotoğrafına ulaşıldı.