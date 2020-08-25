Ahlat nerede? Ahlat nereye bağlı? Ahlat'ın nüfusu kaç?

Doğal güzellikleriyle dünyanın en önemli tarihi merkezlerinden biri olan Ahlat hakkında merak edilenler burada. Peki Ahlat nerde? Ahlat nereye bağlı? Ahlat'ın nüfusu kaç?

Ahlat, Bitlis üzerinden Van'a doğru giderken Bitlis ile Van Gölü kıyısında, Nemrut ve Süphan dağları arasında özel bir ilçedir.

Peki, Ahlat nerede? Ahlat nereye bağlı? Ahlat nüfusu kaç?

AHLAT NEREDE? NEREYE BAĞLI? AHLAT'IN NUFÜSU KAÇ?

Ahlat, Van Gölü'nün kuzeybatısında 22.000 nüfuslu Bitlis iline bağlı bir ilçe. Kuzeyinde Muş iline bağlı Bulanık ve Malazgirt ilçeleri, batısında Muş ili, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis, doğusunda ise yine Van Gölü ve Adilcevaz ilçesiyle sınırlıdır.

Şehrin en eski sakinleri olan Urartular buraya "Halads" derken, Türkler ve İranlılar "Ahlat", Kürtler "Xelat", Ermeniler "Şaleat", Süryaniler "Kelath" ve Araplar "Hil'at" demişlerdir.

AHLAT'IN TARİHİ

Ayrıca islam dünyasında "Kubbet-ül islam" olarak da bilinir.

Ahlat şehri, tarihi mezarlıklarıyla ön plana çıkan bir ilçedir. Selçuklu döneminden kalan mezar taşları Türk tarihi açısından önemli bir değere sahiptir.

Bunların yanı sıra yine Selçuklular dönemine ait, lahit mezar özelliği taşıyan kümbet mezarlar bulunmaktadır ki bu mezarlar yörede sıkça kullanılan Ahlat'a özgü taşlarla yapılmıştır. İlçede taş işlemeciliğinin ön planda olduğunun bir göstergesi olan bu kümbetlerde, dönemin saygın kişilerinin mezarları bulunmaktadır.

Halkın uğraş alanlarından biri olan bastonculuk geleneği günümüzde de önemli bir kültür-sanat faaliyeti olarak yer almaktadır. Özel teknikler kullanılarak yapılan bu bastonların her biri, büyük emekler ve özveriler neticesinde oluşturulmaktadır. Ağaca ilginç ve bir o kadar da yaratıcı figürler aktararak bu konudaki ustalıklarını gösteren ilçe halkı, bu yeteneğini önemli bir kültür turizmi aracı olarak kullanmakta ve başarılı olmaktadır.