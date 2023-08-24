Ahlat’ı iki günde 120 bin kişi ziyaret etti Bu yıl 952’ncisi kutlanan Malazgirt Zaferi etkinlikleri programı çerçevesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağını 2 günde yaklaşık 120 bin kişinin ziyaret etti.

İHA

Türklerin vatan arayışına karşı Anadolu'nun kapılarını sonuna kadar açan Sultan Alp Arslan ve kutlu zafer Malazgirt...

Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe" olarak biliniyor.

"120 bin kişi ziyaret etti"

Bitlis'te Ahlat Belediyesi tarafından kurulan ve 51 çadırın yer aldığı iller tanıtım sergisini 2 günde yaklaşık 120 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Bitlis ve çevre illerden gelen misafirlerin ziyaretinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, çeşitli etkinliklerin ve özellikle atlı oyunların bölgedeki vatandaşların dikkatini çektiğini söyledi.

Çoban konuşmasında şunları kaydetti:

Etkinliğimizin 2’nci günündeyiz. İlk günde çok yoğun bir kalabalık vardı. Bugünde aynı yoğunluk devam ediyor. Vatandaşlarımız çağrımıza bakmaksızın koşarak büyük şevkle iştirak ederek sahipleniyorlar. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Bugün belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız etkinliklerimizin tamamına iştirak ediyor. Yarın inşallah Cumhurbaşkanımızı burada ağırlayacağız. Cuma namazından sonra bakanlarımız, kuvvet komutanlarımız, MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanımızla birlikte 1071’i yad etmek, anmak için ilçemizde olacaklar.

Terörle mücadelede kullanılan askeri teçhizatlar Ahlat’ta görücüye çıktı

Etkinlikler çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri de 1071 Sultan Alparslan Otağı’nda stant açtı.

Stantta terörle mücadelede kullanılan silah ve teçhizatlar vatandaşlara sergilendi.

Özellikle yerli ve milli silahların sergilendiği stantta ziyaretçilere simülasyon atışlar yaptırılırken, başarılı olan vatandaşlara da sertifika hazırlanarak veriliyor.