Ahlat'taki mezar taşları, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda, çalışmalar devam ediyor.

Bitlis'te, dünyanın en büyük tarihi Türk İslam mezarlığı özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki taşlar tarihe ışık tutuyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen kazıların devam ettiği Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bugüne kadar 8 binin üzerinde mezar taşı tespit edilerek okundu. Birçoğu tarihi kitabe niteliğindeki mezar taşlarının boyutları ve işlemeleri birçok tarihçiye de konu oluyor.

İnce taş işlemeleriyle de dikkat çeken mezarlarda, Türklerin Orta Asya'da yaşadıkları dönemdeki kültürlerini yansıtan mezar taşlarında ejder, dilimli simetrik yaprak motifi olan palmet, kandil ve geometrik motifler yer alıyor.



"Bu taşlar bize Türk tarihini öğretiyor"

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Bu taşlar bize Türk tarihini okumayı öğretiyor. Türk tarihinin sadece yazılı kaynaklardan okunamayacağını, taşlardan da okunabileceğini ortaya koyan eserlerdir." dedi.

"Ahlat, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri"

Prof. Dr. Ceylan açıklamalarında, "Türk tarihinin erken evreleri için en önemli merkezlerden biri hiç şüphesiz Ahlat’tır. Ahlat, Türk tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Biz Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar bütün coğrafyada Türk tarihinin erken dönem izleri ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda Moğolistan’dan başlayarak, Anadolu’ya kadar erken Türk izleri ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

"Ahlat bir elmastır"

DHA'ya göre, kültür ve turizm açısından Ahlat'ın önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğini de belirten Prof. Dr. Ceylan, "Ahlat’ın bize en büyük katkısı tarihimize, vatanımıza ve coğrafyamızadır. Daha sonra bölgenin kalkınmasına hizmet etmesi. Bu anlamda turizm açısından tarih ve kültür turizmi açısından çok önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bunu işlemek lazım. Malum bir elmas toprak altından çıkınca tozludur. Tozlarının temizlenmesi lazım. Ahlat’ta böyle bir elmastır. Üzerindeki toprağı üflemek ve temizleyerek parıltısını hep birlikte görmek lazım." diye konuştu.



