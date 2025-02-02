Ahmed Eş Şara Suudi Arabistan’a gidiyor: Bir sonraki ziyaret Türkiye’ye

Haber Merkezi

Beşar Esad'ın 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye'den kaçmasının ardından, yeni bir hükümet kurarak 30 Ocak 2025 tarihinde ülkenin cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed Eş Şara, uluslararası alanda ilk resmi ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Türkiye’ye gerçekleştiriyor.

Eş Şara’nın Dışişleri Bakanı Esed Eş-Şeybani ile birlikte gerçekleştirdiği bu ziyaret, Suriye’nin yeniden yapılandırılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLK DURAK: SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, geçtiğimiz günlerde Şam’a yaptığı tarihi ziyarette, Eş Şara’ya toplumun tüm kesimlerini temsil eden bir hükümet kurmanın aciliyetini vurgulamıştı.

Eş Şara, bu ziyareti memnuniyetle karşılayarak, Katar'ın Suriye halkına her aşamada destek olma kararlılığını ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme isteğini dile getirmişti.

Katar Emiri, yeni Suriye yönetiminin istikrar sağlama, devletin kaynaklarını koruma ve halkın ihtiyaçlarını güvence altına alma çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

Aralık ayında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da Ahmed Eş Şara ile bir araya gelmişti.

Bu görüşmede, geçiş döneminin düzenli bir şekilde tamamlanması ve ülkede istikrarın sağlanmasının öncelikli konular olduğuna dikkat çekildi.

Fidan, güvenliğin temin edilmesi, hukukun üstünlüğü ve azınlıkların korunmasının önemini vurguladı.

Eş Şara’nın Suudi Arabistan ve Türkiye ziyaretleri, Suriye’nin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.