Ahmed Eş-Şera'dan dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Bölgesel savaşı önledik

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Tüm dünyanın gözü, Suriye'de yaşanan gelişmelere çevrilmiş durumda.

Suriye'de Esad rejimi devrilirken, bölgede Türkiye'nin hakimiyeti de gittikçe artıyor.

ARKA PLANINI AÇIKLADI

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimine son veren Ahmed Eş-Şera, Suriye Milli Ordusu (SMO) liderliğindeki muhalif grupların 27 Aralık'ta başlayan saldırıların perde arkasını ilk kez açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna mülakat veren Şera, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BÖLGE ÇOK BÜYÜK KÜRESEL BİR SAVAŞA MARUZ KALACAKTI"

Son dönemde Orta Doğu'nun büyük bir savaşın eşiğine geldiğini söyleyen Şera, Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye ve Körfez'in 50 yıl sürecek bir güvence altına alındığını belirtti.

Esed devrilmeden önce Filistin, Gazze Şeridi, Lübnan ve Yemen'e saldırılar düzenleyen İsrail'in Suriye'ye girmeyi planladığını ve İran'ın da ülkeye müdahale edeceğinin bilgisine ulaştıklarını söyleyen Şera, "Bu aşama bölgesel anlamda çok önemli bir aşamaydı. Bölge çok büyük küresel bir savaşa maruz kalacaktı. Bölgesel anlamda bir saldırı düzenleneceğinden ve bu aşamada, Suriye'nin saldırıya uğramasından bahsediyoruz." dedi.

İRAN, SURİYE'YE GİRMEYİ PLANLAMIŞ

Şera, ilk olarak İdlib'de başlattıkları hareketin gerçekleşmemesi halinde İran'ın Irak'taki güçlerini Suriye'ye kaydırarak bölgedeki varlığını artırabileceğini ve İran'ın, Irak'taki tüm güçlerini Suriye'ye gönderme planı içinde olduğunu kaydetti.

"EĞER BİZ ŞAM'I ELE GEÇİRMESEYDİK, BÖLGESEL SAVAŞ ÇIKACAKTI"

Şera, bu durumun Türkiye'nin sınırlarına kadar uzanabileceğini kaydederek, "Eğer biz Şam'ı ele geçirmeseydik, İsrail Suriye'ye saldıracak ve Türkiye ve İran'ın da içinde yer aldığı bir savaş çıkacaktı. İsrail'e karşı planları bozarak bölgesel bir savaşı önledik." diye konuştu.