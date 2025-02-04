Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü.

14 yıllık kanlı iç savaşı bitiren HTŞ öncülüğündeki muhalifler 8 Aralık'ta Şam'a girerek yönetimi ele almasından sonra Suriye'de normalleşme dönemi başladı.

Türkiye'nin her alanda yardımda bulunduğu Suriye'de güven ve huzurun tesisi için yeni adımlar atılmaya çalışılıyor.

ŞERA VE EŞİ MEKKE'DE UMRE ZİYARETİNDE

İlk yurt dışı ziyareti kapsamında önce Suudi Arabistan'a giden ve ardından bugün Türkiye'ye gelecek olan Ahmed eş-Şera, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki resmi temaslarının ardından Mekke'yi ziyaret etti.

Şera umre ziyaretini, beraberinde eşi Latifa eş-Şera ve Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile birlikte yaptı.

İSTANBUL'A DAYANAN HİKAYESİ

Latifa Eş-Şera'nın Humus'tan Alaa al-Din Paşa bin Abdülhamid Paşa el-Droubi torunu olduğu biliniyor.

Arap Dili ve Edebiyatı alanında lisans eğitimi aldığı bilinen Latifa eş-Şera'nın, Humus yakınlarındaki el-Karyatayn kasabasında doğduğu belirtiliyor.

DEDESİ YEMEN VALİSİ

Latifa eş-Şera'nın dedesi El-Droubi'nin, Osmanlı dönemi Suriye'sinde Humus'ta köklü ve tanınmış bir ailenin üyesi olduğu biliniyor.

İki erkek kardeşi ile birlikte İstanbul'da hukuk ve siyaset bilimi eğitimi alan El-Droubi'nin, 27 Mart 1913'te Osmanlı Devleti'nde Yemen vilayetinin valisi ve daha sonra Basra valisi olarak görev aldığı belirtiliyor.

ŞERA, EŞİNİ "SAYGIN BİR BAŞÖRTÜLÜ" OLARAK TANIMLADI

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera'nın eşi Latifa eş-Şera, Suriye'de kamuoyuna ilk kez ABD'deki Suriye toplumundan kadınlardan oluşan bir heyetle yaptığı görüşmede çıkmıştı.

Toplantı sırasında Ahmed eş-Şera, eşini saygın bir kadın ve genç bir başörtülü olarak tanımladı ve kıyafetinin Suriye'deki örtülü kadınların geleneksel kıyafetleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.

Suriye Amerikan Barış ve Refah Koalisyonu üyesi Abdulhafiz Sharaf'ın Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre, katılımcılarla şakalaşarak eşini çok sevdiğini söyledi.