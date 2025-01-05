Ahmed Şara elini sıkmamıştı! Alman bakan Baerbock'tan açıklama geldi.

AA

Suriye'de, 61 yıllık Baas rejiminin rejim karşıtı muhalifler tarafından devrilmesiyle kurulan Suriye geçiş hükümetinin liderliğindeki Şam'a uluslararası ziyaretler devam ediyor.

Son olarak Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun başkent Şam'da Suriye'nin lideri Ahmed eş-Şara ile görüşmüştü.

AHMED ŞARA, BAERBOCK'UN ELİNİ SIKMAMIŞTI

Görüşmede, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'u Suriye Başbakanlık Sarayı'nın girişinde karşılayan Ahmed Şara'nın, Alman bakanın elini sıkmamıştı.

'SIRADAN BİR TOKALAŞMANIN OLMAYACAĞI BENİM İÇİN AÇIKTI'

Die Welt gazetesinde yer alan habere göre Alman Bakan Baerbock, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Geldiğimde burada sıradan bir tokalaşmanın olmayacağı benim için açıktı" ifadesini kullandı.