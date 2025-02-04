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Haber Merkezi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ahmed Şara'yı resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkileri derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arzusunda olduklarını söyleyen Şara, "(Suriye topraklarındaki işgal) İsrail'e mutlaka uluslararası baskı uygulanması lazım. 1974 sınırlarına dönülmesi lazım" ifadesini kullandı.

Erdoğan ise Suriye ile Türkiye'nin iki ülkenin ve bölgenin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolunun bulunmadığını belirterek, "Dayanışma içerisinde hareket ederek terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum" dedi.

İKİNCİ ZİYARETİNDE TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Suriye'de özellikle İran'ın desteğiyle varlığını sürdüren 61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıl süren Esad yönetiminin ardından göreve gelen Şara, Türkiye'yi ikinci yurt dışı ziyareti olarak tercih etti.

Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmed Şara, ziyaret boyunca samimi görüntüler verdi.