Ahmed Şara'nın eşi Durubi'nin ailesinin kökenleri Osmanlı'ya dayanıyor

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Dün tüm dünyanın gözleri Türkiye'deydi.

Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti.

14 yıllık iç savaşın başından bu yana Türkiye'nin yanında durduğu ve 8 Aralık'ta Esad rejimini deviren Suriye halkının temsilcisi Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Külliye'de kabul etti.

Liderler ve heyetleri önemli toplantılara geçerken Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan da Şara'nın eşi Latife El Durubi'yi ağırladı.

ABDULHAMİT'İN DOKTORUNUN TORUNU

Erdoğan'ın misafiriyle birlikte paylaştığı fotoğraf bir anda gündem olurken Durubi'nin ailesinin geçmişinin Osmanlı'ya dayandığı ortaya çıktı.

Buna göre Şara'nın eşi Durubi, Osmanlı bürokratı ve Abdülhamid'in doktoru Alaaddin El Durubi'nin torunu.

Alaaddin El Durubi de Osmanlı döneminde önemli görevlerde bulunmuş bir devlet adamı olarak karşımıza çıkıyor.

1870 HUMUS DOĞUMLU, TAHSİLİNİ İSTANBUL'DA TAMAMLADI

Durubi, kaynaklara göre 1870’lerde Humus’ta köklü ve varlıklı bir ailede doğdu.

Alaaddin El Durubi’nin babası, şehrin belediye başkanlığını birkaç dönem yürüttü. İlk ve orta öğrenimini Trablus ve Beyrut’ta tamamlayan Durubi, yükseköğrenimini Mekteb-i Şahane’de tamamladı.

Sadece tıp alanında değil, siyaset konusunda da eğitim alan Durubi, Arapça’nın yanı sıra Türkçe ve Fransızca’ya da ileri seviyede hakimdi.

ABDÜLHAMİT'İN DOKTORU

Osmanlı bürokrasisindeki ilk görevine İçişleri Bakanlığı’nda başlayan Durubi Suriye Valiliği’nde ise stajyer memur olarak yer aldı.

Kariyerinde hızla yükselen Alaaddin El Durubi, Anadolu’nun pek çok şehrinde görevlerde bulundu.

Durubi aynı zamanda Sultan Abdülhamid’in doktorlarından biriydi.

SURİYE'DE FRANSIZ MANDASINA KARŞI MÜCADELE ETTİ

Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı sonrasında Suriye’den çekilmesiyle Şam’a döndü ve 1920’lerde Kral Faysal’a bağlılık yemini etti. Faysal tarafından İçişleri Bakanı olarak atandı.

Durubi, gazeteci Zeynep Karataş’ın paylaştığı bilgilere göre Fransız işgali sırasında Suriye’nin ikinci başbakanı oldu. Ancak bu görevi yalnızca bir ay sürdürebildi. 21 Ağustos 1920’de düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetti.

Durubi ailesi, Fransız mandasına karşı Suriye’nin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol üstlendi.

Torun Durubi de 1984'te Humus’a bağlı Al Karyatayn beldesinde yaşayan köklü Durubi ailesinin bir ferdi.

Arap Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olan Durubi, üç erkek çocuk annesi.