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Son dakika haberine göre Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye ziyareti tarihi belli oldu.

Türkiye'nin uzun yıllardır desteğini esirgemediği Suriye halkı Esad rejimini devirerek özgürlüğüne kavuştu.

Bu özgürlük mücadelesinde Türkiye'nin payı tüm dünya kamuoyunda vurgulanırken Suriye'deki yeni yönetimden ilk en üst düzey temas gerçekleşiyor.

AHMED ŞARA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bu kapsamda Ahmed Şara, Suudi Arabistan'dan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek.

Buna göre Şara, 4 Şubat Salı günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

Konuya ilişkin açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DAVETLİSİ

Altun X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecektir.

"ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir.

Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır.

Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçlenmesine ve boyut kazanmasına vesile olacağına inanıyoruz."

İLK ZİYARET SUUDİ ARABİSTAN'A

Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaşan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

TÜRKİYE İLE KARŞILIKLI ZİYARETLER

Türkiye'ye en üst düzey ziyaret ise Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve heyeti tarafından gerçekleştirilmişti.

Türkiye'den ise muhalif devrimin hemen sonrasında MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da Şara ile görüşmüştü.