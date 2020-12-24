Ahmet Akça kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcı Ahmet Akça hayatı ve kariyeri..

HSK kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Akça'nın biyografisi merak ediliyor. Ahmek Akça kimdir, nerelidir, kaç yaşında, işte merak edilen bilgiler..

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, Halil Koç başkanlığında bu sabah bir araya geldi.

Toplantıda çok sayıda hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirilmesine karar verildi.

Yüksel Kocaman’ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Vatandaşlar, Ahmet Akça'ya dair bilgileri araştırmaya başladı.

İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ahmet Akça hakkında merak edilenler...

AHMET AKÇA KİMDİR?

1973 Yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı.

1991 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu.

Bir yıllık avukatlık stajının ardından 1997 yılında Hakim adaylığına başladı. 1999 Yılı Temmuz ayında Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayan Akça sırasıyla; Reşadiye, Batman, Karaman, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

2012 Yılında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Dört yıllık bir görevin sonunda Haziran 2016 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

Ekim 2017 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı ve görev yapan Ahmet Akça, evli ve iki çocuk babasıdır.

2018 yılında HSK Kararnamesi ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ahmet Akça, son olarak 24.12.2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.