Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Türkiye Varlık Fonu'na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu'na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir merak konusu oldu. İşte Burak Dağlıoğlu hayatı ve kariyeri..

Berat Albayrak ve Arda Ermut'un istifa talebinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi.

Bunun üzerine Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? sorusu da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

AHMET BURAK DAĞLIOĞLU KİMDİR?

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Ahmet Burak Dağlıoğlu, geçmişte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği genel sekreterliği görevini yürüttü.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunu olan Ahmet Burak Dağlıoğlu, IE Business School’da Global Master in Finance ve Bahçeşehir Üniversitesi Strategic Marketing and Brand Management alanlarında çift master yaptı.

Yatırım Ajansı’nda Newyork’ta görev yaptı. Başbakanlık’ta geçmişte Yatırım Ajansı Başkan Yardımcılığı’nda bulundu. Yine aynı kurumda Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanlığı görevini de ifa etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona erdi. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.