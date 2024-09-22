Ahmet Çakar'ın derbi iddiası: Ali Koç ve Jose Mourinho arasında gerginlik çıktı Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenildiği karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç ve teknik direktör Mourinho arasında gerginlik yaşandığı iddia etti. Çakar, Mourinho'nun basın toplantısına katılmadan stattan ayrılmasının gerekçesinin de bu olduğunu öne sürdü.

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Haber Merkezi

Merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sarı-kırmızılı ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Tarihi derbiyi Beyaz TV ekranlarında yorumlayan Ahmet Çakar'dan ise dikkat çeken iddialar peş peşe geldi.

Çakar, devre arasında Fenerbahçe soyunma odasında yaşananları da aktardı.

'ALİ KOÇ İLE MOURİNHO ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI' İDDİASI

Fenerbahçe’nin 2-0 mağlup olarak gittiği devre arasında Ali Koç’un soyunma odasına indiğini belirten Ahmet Çakar, futbolculara ağır sözler söylediğini iddia etti.

Bunun üzerine teknik direktör Jose Mourinho’nun araya girdiğini ancak Ali Koç ile büyük bir gerginlik yaşadıklarını belirten Ahmet Çakar, basın toplantısına çıkmama sebebinin de bu olduğunu söyledi.

Ahmet Çakar, Mourinho’nun daha sonra kendi özel aracı ile stattan ayrıldığını dile getirdi.

MOURİNHO'NUN BASIN TOPLANTISINA ÇIKMAMA SEBEBİ OKAN BURUK DEĞİL

Önemli bir kaynaktan duyum aldığını belirten Ahmet Çakar, Mourinho’nun basın toplantısına çıkmama sebebinin Okan Buruk olmadığını dile getirdi.

"ARAYA ACUN ILICALI GİRMİŞ"

Ahmet Çakar konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ali Koç devre arası soyunma odasına inmiş ve futbolcularla ilgili ağır sözler söylemiş. Bunun üzerine Jose Mourinho ile Ali Koç arasında çok ciddi gerginlik yaşanmış. Mourinho'nun basın toplantısına çıkmama sebebi Ali Koç ile yaşadığı problem. Okan Buruk'un uzun konuşma sebebi falan hikaye.



Jose Mourinho ilk defa özel arabasıyla stattan ayrılmış. Takım otobüsüne binmemiş. Ayrıca Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın da ikiliye müdahale ettiği söyleniyor."