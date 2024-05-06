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Ahmet Davutoğlu: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağım

Ahmet Davutoğlu: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağım Partisinin düzenlediği kampta kendisine yönelik eleştirilere cevap veren Ahmet Davutoğlu, "Benim hiçbir hatam yok. Benim toplumsal karşılığım partinin çok önünde. 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olacağım, tereddütü olan aramızdan ayrılsın" ifadelerini kullandı.