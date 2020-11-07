Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.40
-0.16%
13ºC
İstanbul
Sağanak yağış 13 C
    Ahmet Davutoğlu ABD'deki seçimleri değerlendirdi

    Ahmet Davutoğlu ABD'deki seçimleri değerlendirdi

    4 gündür tartışmalı bir şekilde süren ABD Başkanlık Seçimleri'nde hangi taraf kazanmalı sorusuna Davutoğlu, Trump'ı eleştirerek cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 09:29
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 09:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, T24'te  Murat Sabuncu'nun programına konuk oldu.

    Gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Amerika'da süren Başkanlık Seçimi'ni de değerlendirdi.

    Davutoğlu, Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı sorusuna Trump'ı eleştirerek cevap verdi.

    TÜRKİYE'DE TRUMP'ÇILARIN ÇIKMASI ÜZÜCÜ

    Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, ABD’de yapılan başkanlık seçimlerini yorumlarken, Donald Trump’ın Filistin konusundaki tavrını hatırlattı.

    Ahmet Davutoğlu ABD deki seçimleri değerlendirdi #1

    Davutoğlu, "Üzüntü vericidir, bir Türk vatandaşı olarak Türkiye’de de Trump’çılar çıktı. Ve o Trump’çılar da  milliyetçi muhafazakar olduğunu söyleyen kesimden çıktı.

    Nasıl bir muhafazakarlık ki Kudüs’ü tümüyle İsrail’in toprağı olarak gören bir lidere kurtuluş ümidiyle baktılar. Burada demek ki otoriterlikte anlaşmak İslami değerlerde anlaşmaktan daha önemli ” diye konuştu.

    Ahmet Davutoğlu Trump’a destek verenleri eleştirdi İZLE

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir