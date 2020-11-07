Ahmet Davutoğlu ABD'deki seçimleri değerlendirdi

4 gündür tartışmalı bir şekilde süren ABD Başkanlık Seçimleri'nde hangi taraf kazanmalı sorusuna Davutoğlu, Trump'ı eleştirerek cevap verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, T24'te Murat Sabuncu'nun programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Amerika'da süren Başkanlık Seçimi'ni de değerlendirdi.

Davutoğlu, Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı sorusuna Trump'ı eleştirerek cevap verdi.

TÜRKİYE'DE TRUMP'ÇILARIN ÇIKMASI ÜZÜCÜ

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, ABD’de yapılan başkanlık seçimlerini yorumlarken, Donald Trump’ın Filistin konusundaki tavrını hatırlattı.





Davutoğlu, "Üzüntü vericidir, bir Türk vatandaşı olarak Türkiye’de de Trump’çılar çıktı. Ve o Trump’çılar da milliyetçi muhafazakar olduğunu söyleyen kesimden çıktı.

Nasıl bir muhafazakarlık ki Kudüs’ü tümüyle İsrail’in toprağı olarak gören bir lidere kurtuluş ümidiyle baktılar. Burada demek ki otoriterlikte anlaşmak İslami değerlerde anlaşmaktan daha önemli ” diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu Trump’a destek verenleri eleştirdi İZLE