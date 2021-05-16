Ahmet Davutoğlu, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Ali Babacan ve Beşir Atalay’ın Abdullah Gül'ün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması konusunda kendisiyle görüştüklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV ekranlarında gazeteci Suat Toktaş, Özlem Gürses, İpek Özbey ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

Babacan'a o dönemde muhalefet partilerinin yürüttüğü ortak adaylık çalışmalarının "Tam göbeğinde" olduğunu söyledi.

2018 yılında yaşanan bu gelişmeler sırasında ise AK Parti'den henüz istifa etmemiş olan Babacan'ın bu ifadeleri şaşkınlık yaratırken, konuyla ilgili bir açıklama da Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

"BABACAN VE ATALAY, GÜL'ÜN ADAYLIĞI İÇİN BENİMLE GÖRÜŞTÜ"

Davutoğlu, gazeteci Çağlar Cilara'nın, YouTube’daki yayınında, Abdullah Gül'ün muhalefet tarafından aday gösterilmesine ilişkin, "Sayın Babacan ve sayın Beşir Atalay bana da gelerek sayın Gül’ün böyle bir düşüncesi olduğunu ve üç partinin ona destek vereceğini söylediler. Ben de kendilerine bunun AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim” dedi.

Ahmet Davutoğlu: Abdullah Gül ile adaylığı için görüştük VİDEO

"ABDULLAH GÜL İLE ADAYLIK DURUMUNU GÖRÜŞTÜM"

Babacan ve Atalay'ın kendisinden Abdullah Gül ile bir görüşme yapmasını istediklerini ve bunu kabul ettiğini belirten Davutoğlu, “Sayın Gül ile bir görüşme yapmamı rica ettiler. Sayın Gül ile konuştum. Sayın Gül de böyle bir teşebbüs olduğunu ama net bir tablo olmadığını iletti. O da ‘Teşebbüs var ama tablo orada kaldı’ şekilde konuştu” ifadelerini kullandı.

O DÖNEM AK PARTİ'DEYDİ

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, 2018'de yaşanan bu gelişmeler sırasında AK Parti'den henüz istifa etmemişti.

Davutoğlu, AK Parti'den 13 Eylül 2019 tarihinde ayrıldı.

Ali Babacan'a, Abdullah Gül'ün ortak adaylığı soruldu