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Ahmet Davutoğlu Amasya’da cuma çıkışı yuhalandı

Ahmet Davutoğlu Amasya’da cuma çıkışı yuhalandı

Parti mensuplarıyla buluşmak için Amasya'ya gelen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu cuma namazı çıkışı yuhalandı. Vatandaşlar Davutoğlu'na, "CHP ile nasıl beraber olursun" diye tepki gösterdi.