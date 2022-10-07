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- Ahmet Davutoğlu Amasya’da cuma çıkışı yuhalandı
Ahmet Davutoğlu Amasya’da cuma çıkışı yuhalandı
- Haber Merkezi
- 07.10.2022 - 16:38
- Güncelleme : 07.10.2022 - 16:49
2023 seçimlerine 9 aylık bir süreç kalmışken siyasi partiler il ziyaretlerine devam ediyor.
AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu ziyaretleri kapsamında Amasya'ya geldi.
Bir otelde düzenlenen programda partililere hitap eden Ahmet Davutoğlu, programının ardından cuma namazını kılmak için Sultan II. Bayezid Camii'ne geldi.
Ahmet Davutoğlu protesto edildi
Burada cuma namazını kılan Ahmet Davutoğlu, namaz çıkışında beklemediği bir protestoyla karşılaştı.
Ahmet Davutoğlu Amasya’da cuma çıkışı yuhalandı
CHP ile kurulan ittifaktan dolayı yuhalandı
Vatandaşlar Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu CHP ile kurulan ittifak ve HDP'ye karşı sessiz kalması nedeniyle yuhaladı.
Ahmet Davutoğlu yapılan protestoya karşı sessiz kalırken, yanında bulunan parti mensupları ile birlikte camiden ayrıldı.