Ahmet Davutoğlu, anketlere inanmadığını söyledi

Girdiği ilk seçimden sadece 17 oy alabilen ve anketlerde de oldukça düşük puan alan Davutoğlu, anketçileri şaşırtacağı iddiasında bulundu.

AK Parti'den istifa ettikten sonra yaklaşık 1 buçuk yıl önce Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, hayal kırıklığı yaşıyor.

İlk seçimine Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde giren Davutoğlu, seçim öncesi yaklaşık 161 kişiyi toplayabilmiş ve miting konuşmasında da iddialı bir açıklama yaparak, "Bu bizim ilk seçimimiz, ilk zaferimiz olacak, nihayette zaferin adı Ankara'da olacak Ankara'da." ifadelerini kullanmıştı.



Ancak girdiği ilk seçimde sadece 17 oy olabilen Davutoğlu, partisinin gerekli sıçrama yapamamasının faturasını da anketçilere kesti.

"BEN ANKETLERE BAKMAM"

Geçtiğimiz gün Hakkari'de bulunan Davutoğlu, anketçilere seslenip "Seçimlerde büyük sürpriz olacak" iddiasında bulunarak, "Ben anketlere bakmam. Nereye bakarım biliyor musunuz? Dün Yüksekova'daydık, bugün Şemdinli'de dolaştım. Halk bana yüzünü çevirseydi, muhabbet göstermeseydi anketler beni yüzde 50 de gösterseydi benim için bir değeri olmazdı." diye konuştu.