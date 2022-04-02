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- Ahmet Davutoğlu, Atatürk imzalı kalpak taktı
Ahmet Davutoğlu, Atatürk imzalı kalpak taktı
Partisinin çalıştayında konuşma yapan Ahmet Davutoğlu'na Atatürk imzalı kalpak hediye edildi. Davutoğlu, Atatürk imzalı kalpağıyla konuşmasını sürdürdü.
- Haber Merkezi
- 02.04.2022 - 13:24
- Güncelleme : 02.04.2022 - 13:38
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin “Sokak Ekonomisi Sorunları ve Çözüm Yolları" adlı çalıştayına katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu'na partililer tarafından hediye takdim edildi.
Davutoğlu'na, Atatürk imzalı bir kalpak hediye edildi.
ATATÜRK İMZALI KALPAKLA SAHNEDE KALDI
Sahnede Atatürk imzalı kalpağı başına takan Ahmet Davutoğlu, kalpağıyla bir müddet sahnede kalarak konuşma yaptı.
Ahmet Davutoğlu, Atatürk imzalı kalpak taktı VİDEO
TEPKİLER AKILLARA GELDİ
Ahmet Davutoğlu'nun Atatürk kalpağıyla sahnede konuşma yapması ise DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'a yapılan Atatürk benzetmelerinin ardından gelen tepkileri akıllara getirdi.
Ali Babacan'a Atatürk benzetmesi CHP'yi kızdırdı
Ali Babacan'ın özel Atatürk portresi