Ahmet Davutoğlu: Bahçeli başörtülü vekillere başını açtırdı

Cumhur İttifakı'nı eleştiren Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin geçmişte, başörtülü vekillerin başlarını açmadan TBMM'ye girmelerine izin vermediğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, il başkanları toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"VEKİLLERİN BAŞINI AÇTIRDI"

Davutoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin geçmişte başörtülü vekillerin başlarını açmadan TBMM'ye girmelerine izin vermediğini söyledi.

Davutoğlu, "99 seçimlerinde bir başörtülü milletvekili seçildiğinde Sayın Bahçeli'den beklenti o başörtülü milletvekili üzerinden Meclis'in kapılarının başörtülülere açılmasıydı. Sayın Bahçeli Meclis'in kapılarını başörtülülere açtırmadı, başörtülü vekillere başını açtırdı ve Meclis'e öyle soktu. Sırtını böyle bir geçmişe dayayan iktidar, başörtüsü için teminat oluşturabilir mi? Sayın Erdoğan bugün bu kesimlerin baskısı ve vesayeti altındadır." ifadelerini kullandı.