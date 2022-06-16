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    Ahmet Davutoğlu, Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de protesto edildi

    Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı videodan dolayı Osmaniye’de esnaf ziyareti sırasında bir gurup partili tarafından protesto edildi.
    • 16.06.2022 - 19:57
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    Ahmet Davutoğlu, Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de protesto edildi

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Osmaniye teşkilatının 2. kuruluş yıl dönümü ve Düziçi İlçe Başkanlığı hizmet binasının açılışına katılmak için Osmaniye’ye geldi.

    Osmaniye merkezdeki programlarının ardından Düziçi ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı hizmet binasını açan Davutoğlu daha sonra esnaf ziyaretine çıtı.

    MHP'li grup protesto etti

    Beraberindekilerle esnaf ziyaretini sürdüren Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerden dolayı MHP’li gurubun protestosuna maruz kaldı.

    ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’, ‘Genel Başkana uzanan diller lal olsun’, ‘Düziçi Ovası bozkurt yuvası’, sloganlarla protesto edilen Davutoğlu, esnaf ziyaretine devam etti.

    "Liderimize dil uzatmaya çalıştı"

    MHP Düziçi İlçe Başkanı Fatih Mehmet Mart, “Liderimize dil uzatılmaya çalıştı. Bizde ekip arkadaşlarımızla birlikte tepkimizi koymaya çalıştık. Burası Genel Başkanımızın memleketi. Devlet Bahçeli Osmaniye’dir, Osmaniye Devlet Bahçeli’dir” diye konuştu.

    İHA'nın aktardığına göre öte yandan Refik Cesur Bulvarı üzerinde esnaf ziyaretlerine devam eden Ahmet Davutoğlu, selam vermek için girdiği bir berberde saçlarını yaptırdı.

    Ahmet Davutoğlu, Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de protesto edildi #1

    Ahmet Davutoğlu, Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de protesto edildi #2


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