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Ahmet Davutoğlu, Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de protesto edildi

Ahmet Davutoğlu, Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de protesto edildi

Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı videodan dolayı Osmaniye’de esnaf ziyareti sırasında bir gurup partili tarafından protesto edildi.