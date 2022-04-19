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    Ahmet Davutoğlu: Bana davanı sattın demesinler

    Ahmet Davutoğlu: Bana davanı sattın demesinler

    AK Parti'den istifasını değerlendiren Davutoğlu, "davayı sattın diye" tepki gösterenlere cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 11:06
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    Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, bugün FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

    Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Küçükkaya'nın da sorularına yanıt verdi.

    AK Parti'den istifa eder etmez Gelecek Partisi'ni kuran ve gelecek seçimlere muhalefet ile birlikte girecek olan Davutoğlu, sık sık halk meydanlarında kendisine gösterilen "davanı sattın" tepkilerine de cevap verdi.

    "Bana ihanet ettin gibi sözlerle geldiklerinde..."

    Davayı satmadığını belirten Davutoğlu, bu tepkilerin de yönlendirmeli olduğunu vurgulayarak "Birisi bana neden Cumhurbaşkanı'na sadakat göstermedin derse ben de derim ki; ben milletin 1 kuruşuna bile sadakat gösterdim. Benim karşıma  fakir Anadolu insanları çıkıp sen neden davaya ihanet ettin gibi bir sözle geldiği zaman ben de bunu söylerim.

    Ahmet Davutoğlu: Bana davanı sattın demesinler ViDEO

    "Anadolu insanı beni bilir"

    Bunlar yönlendirmeli sorular. Bana bunu söyleyen adamlar yanımdan ayrılırken diğerlerine bana bunu söyle dediler diyor. Anadolu insanı beni bilir.

    "Ülke krize girmesin diye"

    Böyle tepkiler geldikçe şunu söyleyeceğim. Ben o makamları mevkileri millet için terk ettim. Niye? Ülke krize girmesin diye..." ifadelerini kullandı.

    Ahmet Davutoğlu: Bana davanı sattın demesinler #1


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