Ahmet Davutoğlu: Bizim partide HDP'liler de var

Gelecek Partisi'nin içinde her görüşten insanı barındırdığını söyleyen Ahmet Davutoğlu, partinin içinde komünistlerin ve HDP'lilerin de olduğunu belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk Özel programına konuk oldu.

Programda Davutoğlu, Muharrem Sarıkaya, Serap Belet, Nagehan Alçı ve Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlarken gündeme dair de açıklamalarda bulundu.

Partisinin iç yapısını anlatan Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin çok çeşitli oluşumundan övgüyle bahsetti.

"Türkiye çapında 100 bin üyeye yaklaşıyoruz diyen" Davutoğlu, üyelerin hepsinin gerçek üye olduğunu belirterek; her görüşten insanı içlerinde barındırdıklarını, diğer partilere benzemediklerini söyledi.

Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"PARTİMİZDE HDP'Lİ VE DEVRİMCİLER DE VAR"

"Gelecek Partisi bazı partilerde olduğu gibi değil. Böyle bir dönemde gerçek şahıslar ortaya çıkar. Aramızda ülkücülükten ve devrimcilikten 12 Eylül'de hapishanelerde yatmış arkadaşlarımız da var. Aramızda rahmetli Ecevit'e yakın olmuş DSP'li arkadaşlarımız da var, HDP'liler de var. İlk defa bir hıristiyan vatandaşımız genel başkan yardımcımız oldu Etyen Bey."